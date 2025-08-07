沈玉琳罹血癌暫別《熱吵店》 唐綺陽、小禎幫代班集氣「等你回來」

沈玉琳昨日晚間在臉書上證實罹患血癌。（資料照，記者陳奕全攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕57歲資深綜藝大咖沈玉琳昨（6）日晚間在臉書上證實罹患血癌，表示將暫別螢光幕、專心接受治療，讓演藝圈與粉絲震驚不已。《11點熱吵店》代班人唐綺陽與小禎也在留言區替他打氣。

沈玉琳強調會好好配合醫囑，盼望能儘快康復，重新帶著笑容回到大家面前。而因他暫停所有工作，《11點熱吵店》錄影也緊急調整，製作單位日前發聲，特別感謝曾代班主持的唐綺陽與小禎再次出手相挺，「歡樂不能中斷，節目會持續陪伴觀眾，也祝福玉琳哥早日歸隊。」

請繼續往下閱讀...

沈玉琳證實罹患血癌，宣布停工治療，演藝圈好友集氣祝福他早日康復。（翻攝自臉書）

唐綺陽也透過社群向沈玉琳喊話：「節目我們會守住，等你回來！」而前搭檔Melody則留言鼓勵：「哥～好好養身體，早日康復，Together forever。」演藝圈好友湧入貼文留言集氣，祝願他早日康復，再次點燃綜藝舞台的歡笑能量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法