才剛以《F1電影》重返榮耀 小布突傳喪母神情落寞

布萊德彼特5日被拍到在片場心事重重，隔天就傳出他母親過世。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕「小布」布萊德彼特才剛以電影《F1電影》開心重返榮耀，但外媒今（7日，美國時間6日）報導，他的母親珍彼特逝世，享壽84歲，家屬更哀悼：「我們還沒準備好讓你離開。」小布前晚也才剛被拍到在片場心事重重。

八卦網站《TMZ》為最早報導的新聞媒體，但小布的發言人拒絕為此發表評論。小布的姪女雪妮在 IG寫道：「奶奶可以毫不費力地跟上我們14個孫子的腳步，她的愛毫無保留，遇見她的人都能感受到。我真的不知道該如何在沒有她的日子裡繼續前行……能在成長路上擁有她的愛是我們的福氣，我知道她會透過我們每個人繼續活下去。」

布萊德彼特在片場神情落寞。（達志影像）

今年6月小布出席一場《F1電影》的特映會接受主播莎凡娜蓋斯裡訪問，特別提到母親，表示她每天都會收看《今日秀》，「我一定要向我媽打聲招呼，因為她每天早上都看妳主持的節目，」彼特對著蓋斯裡說：「致珍彼特，媽我愛妳。」他在《今日秀》釋出的影片中還揮手並送上一個飛吻。

雖然珍與丈夫威廉多半保持低調，但他們偶爾會陪同兒子現身紅毯，包括2012年出席奧斯卡頒獎典禮，以及2014年參加當時媳婦安潔莉娜裘莉執導作品《永不屈服》的首映會。

布萊德彼特的父母威廉（左）與珍上個月參加完姪女於布萊德彼特住家舉辦的婚禮後，從聖塔芭芭拉的飯店自行提行李離開。（達志影像）

早在2009年，彼特與手足曾共同捐出100萬美元給密蘇里州的一家醫院，並以母親名字命名新設立的兒童癌症中心「珍彼特兒童癌症中心」，為該州西南部聘請了首位小兒腫瘤與血液科醫師。2018年為慈善機構WorldServe International 拍攝的影片中，珍也談到對孩子們慈善行動的驕傲：「我真的很以我的孩子們為傲。他們總是看到需求，然後努力去滿足……這真的很了不起。」

小布在母親過世消息傳出的前一天還被拍到正在拍攝《從前，有個好萊塢》的延續新作《The Continuing Adventures of Cliff Booth》，而根據外媒報導，他的母親是在過去兩天內辭世。拍攝當晚，小布神情落寞，除了拍攝場景時，大多獨自一人，顯得心事重重。

