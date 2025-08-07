晴時多雲

娛樂 日韓

《檢察官公主》朴施厚再出包！遭爆當皮條客 「證據短訊」疑曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕演出韓劇《檢察官公主》爆紅的韓星朴施厚曾捲入桃色風暴，被爆是「撿屍男」人氣跌落谷底，沒想到韓媒今（7日）報導，朴施厚被網友爆料淪為皮條客，被控牽線不倫戀，再度引發爭議！

朴施厚以韓劇《檢察官公主》在亞洲爆紅，未料卻在2013年被20多歲的女練習生指控酒後「撿屍」，事後雖洗清性侵嫌疑，但螢幕形象已蒙塵。

朴施厚被網友爆料2020年起當皮條客。（翻攝自X）朴施厚被網友爆料2020年起當皮條客。（翻攝自X）

直到2017年，朴施厚靠著《我的黃金光輝人生》的多情富少，好不容易事業有所起色，沒想到現在又發生私生活醜聞。

網友A某發文稱，朴施厚2020年起開始向老公介紹女人，轟他是破壞家庭的罪魁禍首，「我已失去孩子、車子、房子，一無所有了，聽說你要拍新劇？那麼我就送你這份大禮。」更公開部分短訊，曝光朴施厚疑似想要3P，至截稿前朴施厚未回應。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

