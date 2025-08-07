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《型男》主廚郭主義痛失愛女...深山心碎遙喊「心中永遠有妳」

〔記者邱奕欽／台北報導〕《型男大主廚》資深班底郭主義近日迎來愛女霈宜冥誕，他起初與老婆打算前往坪林放天燈，卻意外駛進九芎坑深山裡的慈瑤宮，在山林與香火圍繞下，回憶起女兒昔日燦爛笑容與溫柔個性，忍不住落淚遙喊「我們來看妳了...心中始終有妳的位置。」字字句句令人心碎。

郭主義近日在深山向已逝愛女深情喊話。（組合照，翻攝自臉書）郭主義近日在深山向已逝愛女深情喊話。（組合照，翻攝自臉書）

郭主義5日迎來愛女冥誕，他當天站在山中小宮廟前，腦海中浮現女兒每年生日時的歡笑，「回頭翻著她的照片與影片，彷彿她還在身邊，笑得燦爛、溫柔貼心。那一幕幕熟悉的畫面，讓人心中湧起無限思念。」不久後天空突然大雨傾盆，他動情地說「那一瞬間，像是老天也聽見了我們的思念，用風雨來替我們說話。」

「霈宜啊，爸爸媽媽來看妳了，希望妳在天上自由自在、平安快樂。」郭主義深情喊話，在人間依舊思念著愛女，「心中始終有妳的位置，永遠不變。妳的笑容、妳的聲音、妳的溫柔，都深深刻在我們心底。願這片雲霧繞繞的山頭，也帶著我們滿滿的愛，飛向天際，送到妳身邊。」字句令人既不捨又動容。

事實上，郭主義2021年親眼目睹愛女輕生的悲劇，內心創痛至今難癒，他曾在節目上坦言愛女自幼遭霸凌，長期受憂鬱症所苦，婚後生活又飽受另一半言語暴力，即便曾陪同就診、送餐關心，仍無力挽回愛女生命。直到4年前，郭主義發現愛女在陽台輕生的遺體，「那真的是痛到心裡面，急到要打電話沒法按按鍵。」講到這裡郭主義擦著眼淚說「一直不相信那是真的...」

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