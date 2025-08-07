（連線訪問）凱薩琳麗塔瓊斯回歸扮「星期三」的媽 輝煌演藝生涯接戲全因熱情

路易古茲曼（右）和凱薩琳麗塔瓊斯（左）回歸演出《星期三》第2季。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線訪問〕Netflix熱門影集《星期三》第2季一上線就大受好評，路易古茲曼和奧斯卡得主凱薩琳麗塔瓊斯回歸演出星期三的父母高魔子和魔帝女，凱薩琳開心表示：「我們很高興這一季能真正融入我們那高傲女兒的世界，尤其是能演出更多複雜卻充滿愛的母女關係。」路易也笑說自己在影集中是個「最糟又最棒的父親模範」。

凱薩琳透露當初演出第1季時和路易就很想有多一點戲份，當得知第2季將更深入描寫「阿達一族」其他成員，她立刻答應回歸演出，「我太高興了，因為雖然魔帝女這個角色這麼經典，但大家其實對她了解不多，這一季細膩呈現了她的脆弱、情感，以及與女兒之間緊繃的關係。」

路易則認為第2季延續從首季就強調的包容主題，「不論你是誰，做自己就是好事，重點不是要融入，而是過好自己的生活。你是怎樣的人就怎樣活著。『古怪』也許不是最佳形容詞，但對我們來說，古怪就是美麗。」

路易古茲曼（右）和凱薩琳麗塔瓊斯在《星期三》第2季戲份加重不少。（Netflix提供）

兩人過去曾合作過史蒂芬索德柏榮獲奧斯卡的電影《天人交戰》，很開心因為演出《星期三》相隔20多年再度聚首，凱薩琳表示：「我們這些年從沒見過，但一碰面就好像回到當年一樣，我拍《天人交戰》時還懷著我兒子，路易總是很照顧我。」

先前飾演星期三的珍娜奧特嘉曾提及爆紅帶來的困擾，凱薩琳身為資深演員，認為有時候年紀輕輕就獲得巨大成功的人，即使身邊有再多前輩指導，也未必能承受這份壓力。但她對珍娜的表現讚不絕口，「我想不到還有誰比她更值得、也更準備好去迎接這些突如其來的事，因為她是真的有實力！」

凱薩琳形容珍娜思緒清晰，「更重要的是，作為一位年輕女性，她展現出堅定不移的力量。我們聊藝術、聊政治，講了一堆跟《星期三》完全無關的東西。」55歲的她除了已獲奧斯卡肯定，也曾演出過《將計就計》、《蒙面俠蘇洛》等賣座電影，締造一段輝煌的演藝生涯，她認為自己在這個產業中已無需再證明什麼，「我現在接演的每一個角色，都是出於熱情。」

影集《星期三》第2季一上線就大受好評。（Netflix提供）

當被問到如果能回到年輕時，有什麼話想告訴當時的自己，凱薩琳思考一陣後表示：「對我而言，在事業與人生中最重要的一點就是，你不可能取悅所有人，也不可能被所有人喜歡。」《星期三》第2季第1部已在Netflix上線，第2部將於9月3日接力登場。

