中居正廣性侵爆新證據！女主播淚控遭設局「強吻後硬上」 身心重創提告

〔記者邱奕欽／台北報導〕SMAP前成員中居正廣去年底爆出「性朝貢」醜聞，更涉及性侵富士電視台女主播重創形象，隨即在宣布引退企圖滅火，不過卻在沈寂數月後突對富士電視台第三方委員會調查報告提出嚴正反擊。然而，日媒《週刊文春》昨（6日）再揭震撼內幕，獨家取得被害女主播的存證信函，內容詳述她在2023年6月遭中居正廣設局性侵的經過，最終更罹患創傷後壓力症候群（PTSD），決定正式提告，風暴再度升級。

中居正廣1月宣布引退，攻占日本各大媒體版面。（達志影像）

中居正廣2024年12月爆出性醜聞，不僅扯出富士電視台女主播長年「性朝貢」的黑暗內幕，更涉對女主播下手深陷性侵風波，隨後於1月23日致歉滅火宣布引退，據傳他私下支付9000萬日圓（1827萬元台幣）和解金，不過仍難平眾怒，富士電視台更為此成立第三方調查委員會。不過，中居正廣卻於5月時委任5名律師組成全新法律團隊，反咬富士電視台的報告未呈現中居正廣的完整陳述，且使用「性暴力」字眼過於偏頗，主張缺乏中立性和公平性，已嚴重損害其名譽。

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如今，中居正廣遭《週刊文春》揭露女主播由律師代筆的存證信函，內容指控他2023年6月2日晚邀請女主播至住處並提前設下圈套，當晚2人在共進火鍋後便要求一同觀賞SMAP的演唱會影片，然而正當對方起身準備離開之際，他卻突然強行進行索吻，即便女主播哭喊求饒仍難逃硬上遭性侵，事後更因此身心重創罹患PTSD。

報導指出，被害女主播曾向友人哭訴，原欲報警卻因恐懼而作罷，返回住處後更收到中居正廣傳來的關心訊息，頓時讓她深感無比噁心，最終委託律師寄出存證信函，決定對中居正廣提告。雖然，富士電視台已認定為「業務延長線上的性暴力」，但中居正廣方仍否認有強制行為，並要求女主播提出「性暴力」的具體證據，雙方爭議恐進一步擴大。

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