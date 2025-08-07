晴時多雲

娛樂 電影

宋慧喬療癒失婚據傳這麼做！義大利心靈療癒電影教人「重生」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星宋慧喬在結束與宋仲基的婚姻後，除寫「感恩日記」自我療癒，據傳也曾以「每週花十分鐘，挑戰人生從未做過的事」來重獲新生。義大利心靈療癒電影《十分鐘新鮮事》正是描述這個特別的方法。

《十分鐘新鮮事》敘述失婚女作家從獨來獨往到面對人群，重新找回生活的感覺。（海鵬提供）《十分鐘新鮮事》敘述失婚女作家從獨來獨往到面對人群，重新找回生活的感覺。（海鵬提供）

《十分鐘新鮮事》探討了如果十分鐘可以改變命運，你敢不敢嘗試？劇情正是敘述一個失婚女作家，在心理醫師建議下，每週花十分鐘，挑戰她人生從未做過的事，最後重啟美好人生。

《十分鐘新鮮事》敘述一個失婚女作家在心理醫師建議下，每週花十分鐘，挑戰她人生從未做過的事。（海鵬提供）《十分鐘新鮮事》敘述一個失婚女作家在心理醫師建議下，每週花十分鐘，挑戰她人生從未做過的事。（海鵬提供）

該片改編自義大利女作家齊雅拉甘貝拉萊的暢銷小說，並由《不只是閨蜜》女導演瑪利亞索雷托尼亞齊將之搬上大銀幕，除獲義大利女性雜誌《iO Donna》讚賞「發掘女性的脆弱與堅韌力量」，影媒更盛讚該片能「療癒人心」，是一個「美麗的重生故事」。這部療癒心靈的電影《十分鐘新鮮事》將於9月5日起在台上映。

