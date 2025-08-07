晴時多雲

娛樂 音樂

柏霖離開台灣見「這一幕」淚崩 開唱前認了走火入魔

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin的全新創作專輯《允許萬物破碎》大獲好評，專輯終曲《Miracle Eyes》MV邀請國際知名舞者蔡雅鈞將《沒能夠愛》MV的舞蹈重新編排，以不同的視角來詮釋最終的《Miracle Eyes》，柏霖更是在拍攝中忍不住被現場氛圍觸動而落淚。

柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）

《Miracle Eyes》的MV同樣是柏霖飛往柏林時拍攝，特別請到國際知名舞者、也是他的學姊蔡雅鈞在MV中起舞，呼應著柏霖在《沒能夠愛》MV中的舞蹈，而這次柏霖就是靜靜地凝視、感受這一切。

柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）

拍攝時，舞蹈與歌曲的情感觸動了柏霖的淚水。對他而言，這滴眼淚既是每個人必經的洗禮，也是歌曲想傳遞的核心，「眼淚讓我們看見傷口，也提醒自己，在痛苦之中仍要努力看見事情的本質。」柏霖落下預期之外的眼淚，導演一喊卡，團隊成員都急問：「有拍到嗎？」公認眼淚讓MV更為動人。

柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）柏霖邀國際知名舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（索尼提供）

目前柏霖正在全力準備16日台北Legacy和23日台中Legacy的「允許萬物破碎」專場演唱會，這次將首次挑戰鋼琴的自彈自唱，為了呈現最完美的演出效果，他天天勤加練琴，笑說：「練到幾乎走火入魔的地步！」

