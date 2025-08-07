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信義區半夜出事！恐怖片詭異情節成現實 觀眾哭喊「超毛」

驚悚片《凶器》大玩創意行銷手法。（翻攝自YouTube）驚悚片《凶器》大玩創意行銷手法。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北報導〕台北半夜驚見詭異景象！信義區昨（6日）凌晨2點17分時出現超詭異畫面，一大群人以極度詭異的姿勢，從影城廳內衝出來，在街道上四處亂竄，宛如著魔一般，嚇得剛看完電影的觀眾尖叫連連！

驚悚片《凶器》好評不斷。（華納兄弟提供）驚悚片《凶器》好評不斷。（華納兄弟提供）

原來這是即將上映的原創驚悚片《凶器》大玩創意行銷手法，將電影裡一群小孩在半夜跑出家門、從此失蹤的情節，完整搬到台灣上演！這部由鬼才編導札克克瑞格打造的全新驚悚電影，破天荒在爛番茄影評網開出100%完美評價，就連昨天在台舉辦試映會，同樣獲得滿場好評，讓媒體及影評人驚呼「劇本真是太神了」、「從頭到尾絕無冷場」，電影挾極佳口碑橫掃全球，讓追求刺激的驚悚片影迷期待度破表。

《凶器》將於8月14日在台上映，8月8日至9日於全台威秀影城搶先舉辦「不爆雷試膽場」，購票即可獲得電影限定貼紙與手記小卡，詳情請洽影城。

《凶器》信義區超詭異影片：

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