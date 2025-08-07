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動力火車飆唱夯曲《忠孝東路走九遍》 八點檔金鐘影后突現身飆罵

動力火車和苗可麗（右）身為前後任代言人，互動逗趣。（Uber提供）動力火車和苗可麗（右）身為前後任代言人，互動逗趣。（Uber提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，昨（6日）晚在大稻埕夏日節高唱夯曲《忠孝東路走九遍》，沒想到八點檔人氣女星，也是金鐘影后苗可麗突現身飆罵，霸氣說：「這輩子開過公車、還沒罵過火車！」逗笑台下觀眾。

唱完經典K歌，動力火車幽默說：「代言結束，忠孝東路不用攔九遍了，我們也來攔車看看！」哪知立刻遭到新任代言人苗可麗「攔截」，對著顏志琳和尤秋興說：「攔什麼攔？有Uber還攔車？在我面前，想都別想！」前後任代言人搞笑互動，趣味連連。

苗可麗（右起）、顏志琳、尤秋興帶給觀眾驚喜。（Uber提供）苗可麗（右起）、顏志琳、尤秋興帶給觀眾驚喜。（Uber提供）

苗可麗甚至現場清唱改編後的廣告曲《忠孝東路攔九遍》，驕傲提醒觀眾她是歌手出道，也發過唱片，動力火車則一邊表示委屈，一邊吐槽：「可麗姐搶我們代言，還要唱我們的歌喔？」趣味互動讓觀眾哈哈大笑。

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