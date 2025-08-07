小賈斯汀化身寵妻魔人！一家三口包遊艇度假 愛家好男人全都錄

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天王小賈斯汀上個月中無預警推出暌違4年的全新專輯《SWAG》，引起全球樂迷熱烈討論，並於全球多個平台創下小賈生涯單周最高串流紀錄，久未發片依舊人氣不減。他昨（6）日再次無預警釋出專輯中一曲《YUKON》的 MV，以質感黑白色調紀錄與老婆海莉和兒子傑克溫馨的遊艇度假時光。

小賈斯汀與海莉。（翻攝自小賈斯汀IG）

《YUKON》MV再度由為嘻哈潮流歌手打造影像的品牌Lyrical Lemonade主理人寇爾班奈特操刀，捕捉小賈一家三口在西班牙和義大利私密的海上假期，畫面中不僅有小賈與兒子玩耍、親親的畫面，更大方環抱老婆放閃，他也時不時隨著音樂跳上一段舞蹈，讓觀眾得以一窺天王私底下放鬆、愛家的模樣。

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即便此次專輯在零事前宣傳下發行，小賈依舊拿下告示牌節奏藍調專輯榜和串流專輯榜冠軍，更於全球超過100個地區的數位平台榜單拿下第一名。為慶祝專輯的好成績，唱片公司大手筆在台北新光三越南西店外牆、信義時代光牆，以及台北捷運板南線、文湖線、松山新店線、淡水信義線、中和新蘆線上共 25 座廣告牆大力放送專輯廣告，同時也安排 LED 卡車行駛中山、東區、西門町和信義商圈，與全球樂迷一同慶祝流行天王的全新音樂篇章。小賈斯汀全新專輯《SWAG》已於全台數位平台上線。

《YUKON》MV：

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