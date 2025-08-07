晴時多雲

娛樂 日韓

《6DAYS》打破影視界限 版權熱銷亞洲、歐洲30國

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團「DAY6」迎來出道十週年，推出音樂公路電影《6DAYS》，國際版權熱銷亞洲、歐洲近30個國家與地區，人氣紅不讓。

DAY6經紀公司JYP娛樂表示：「本片描繪成員們在旅途中遇見意外的緣分，以及未曾預料的事件，透過重新理解彼此的過程，回顧他們共同走過的十年。」

《6DAYS》國際版權狂銷亞洲、歐洲近30個國家與地區。（采昌提供）《6DAYS》國際版權狂銷亞洲、歐洲近30個國家與地區。（采昌提供）

聯合製作方MBC電視台也看準DAY6的獨特魅力與深厚人氣，表示：「DAY6是詮釋『青春』與『旅程』主題最合適的團體。」尤其本片融合紀錄片與綜藝節目特色，打破影視類型界限，讓MBC直言：「本片是展現內容新可能性的挑戰。」

為慶祝本片將在台上映，全台威秀影城、秀泰影城、台北美麗華影城同步祭出首波「限量早鳥抽獎」活動，只要購買首波預售票的粉絲，就有機會參加抽獎，贏得《6DAYS》在8月16日（週六）於韓國的限定活動入場資格，活動詳情請見各影城粉絲團公告。《6DAYS》將在8月22日全台上映。

