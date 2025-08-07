遠藤憲一多了「雙胞胎哥哥」引熱議 自嘲刑警角色超廢

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本懸疑刑事劇《大追跡》最新一集中，由遠藤憲一飾演的捜査一課長八重樫雅夫，被發現有位外表幾可亂真的雙胞胎哥哥雅彥，而且是由遠藤一人飾兩角演出，引發網友熱議。

光石研、遠藤憲一主演《大追跡》。（翻攝自X）

戲中相葉雅紀與佐藤浩市意外在電視節目看到一名壽司職人雅彥，外貌與「八重樫課長」幾乎一模一樣，讓兩人震驚不已。沒想到隔天這位雅彥竟親自現身警視廳，引發松下奈緒、大森南朋等SSBC成員一片譁然。

此時，一起發生在河川敷的命案也與雙胞胎有關，暴力團成員倉田之死竟牽扯出另一對雙胞胎，讓這集成為名副其實的「雙胞胎回」。

飾演八重樫的遠藤憲一笑說：「以前從沒演過這麼廢的刑警，原本很擔心大家覺得他不行，沒想到反應都很熱烈。」透露連妻子都忍不住表示好好笑。

《大追跡》大森南朋（左）、相葉雅紀、松下奈緒。（翻攝自X）

遠藤憲一還表示，讀到雙胞胎設定時就覺得本集內容非常有趣，並稱這部作品同時具備刑事劇與喜劇的雙重元素，「大森南朋和相葉雅紀的搭檔感很有趣，松下奈緒飾演的青柳遙一方面氣場強、一方面卻常常被課長帶跑變得有點笨，這反差也很有看頭。」

遠藤憲一也透露，劇中每集破案後的記者會橋段已成一大看點，記者發問越來越自由，氣氛越來越歡樂；他還分享與松下奈緒的合作趣事，稱對方外表冷靜，其實意外孩子氣，拍攝現場笑聲不斷。《大追跡》每週四於friDay影音上架。

