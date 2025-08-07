心痛沈玉琳血癌！安芝儇「全程中文」揭私下互動 林襄曬日常照藏洋蔥

林襄（右圖右）與安芝儇（左圖右）都相當關心沈玉琳病情。（翻攝自threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今已是第10天，周邊人都對沈玉琳病因三緘其口，仍在等待報告出爐。昨（6）日沈玉琳發聲透露確診血癌，接下來會好好治療、休養，並喊話後會有期。昔日節目搭檔莉菁、Melody也都發聲為他打氣，韓籍啦啦隊女神安芝儇也發文透露，前陣子與沈玉琳拍攝節目就有察覺異樣。

林襄曬出與沈玉琳的合照，畫面溫馨。（翻攝自threads）

沈玉琳在演藝圈中擁有好人氣，病況貼文曝光後隨即有近50名藝人留言為她打氣，Melody喊話要他好好養身體，「早日康復，Together forever」。林襄則盼他健康回來，並喊話，「治療的過程一定很辛苦，但請一定要記得，有好多好多愛你的人都在替你加油！我也會在這裡每天祈禱你快點好起來。」而從林襄曬出的照片來看，當中有許多與沈玉琳相處的日常，兩人好交情溢於言表。

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郭彥均感性喊話要等沈玉琳回歸。（翻攝自臉書）

利菁、郭彥均也曬出兩人合照，利菁過去與沈玉琳錄製《后宮歐買尬》喊話下次要再合作；郭彥均感慨表示：「你就是對別人太好都忘了對自己好。」他也說沈玉琳是大家心目中的大帥哥，「你是好人，好事一定會發生的，我們等你，我們也一直都在，沒事的…等你回來。」

利菁與沈玉琳過去曾一起主持節目。（翻攝自臉書）

而安芝儇近期也與沈玉琳合作《女孩好野》第二季，她稍早用中文在Threads上透露，前陣子和沈玉琳一起拍攝時，隱約察覺到他比平時安靜許多，身體似乎也不太舒服，「當聽到他生病的消息時，我的心真的好痛。我們從事的是一份，用正能量去帶給他人幸福的工作。也因為這樣，總是不知不覺把自己的健康擺在了最後…」

林襄曬出與沈玉琳的合照，畫面溫馨。（翻攝自threads）

安芝儇曬出與沈玉琳的錄影合照。（翻攝自threads）

安芝儇曬出與沈玉琳的錄影合照。（翻攝自threads）

安芝儇有感而發表示，最近常常在想，人生中最重要的其實就是「健康」。沒有健康，再多夢想、再多努力，都會變得無力。「所以我也想提醒大家，無論多忙，都一定要把「自己的健康」放在第一位。」並喊話沈玉琳好好休息，會等他痊癒、重拾笑容，「非常想念您」。

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