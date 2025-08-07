晴時多雲

娛樂 電視

張景嵐15年前《全民最大黨》超正嫩照公開！阿Ken一見秒搭訕原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕阿Ken日前上張景嵐和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，張景嵐回憶菜鳥時期在《全民最大黨》擔任舉牌員，就相當欽佩前輩的專業與幽默，溫柔細心甚至從來沒有生氣過，卻也爆料當年第一次問候就是：「妳有沒有男朋友？」阿Ken回應當時狀況：「我們是講求效率的團隊。」下一秒又開虧：「妳現在有沒有男朋友，怎麼一直都有！」

阿Ken（中）上張景嵐（右）和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）阿Ken（中）上張景嵐（右）和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

47歲的阿Ken至今單身，好奇感情狀態？他笑稱：「我需要愛情，我很喜歡女生耶！」理想條件是幽默感、情緒穩定，他補充解釋：「如果太多情緒的話，是我hold不住，不是她們不好，是我不好。」

張景嵐2010年擔任《全民最大黨》舉牌模特兒。（翻攝自YT）張景嵐2010年擔任《全民最大黨》舉牌模特兒。（翻攝自YT）

對於愛情，他鬆口說：「我是抱持開放，沒有對愛絕望，現在生活滿豐富比較忙，如果沒有很多時間去經營一段感情，對於對方也不是那麼公平，除非對方也有生活重心可以去實踐，彼此之間又在同一個頻率，我是期待的！」沒有女友要如何療癒自己？他工商說：「當然是吃GooDonut！」

張景嵐在《全民最大黨》舉牌過程中的出場表演受到好評，逐漸累積網路知名度。（翻攝自YT）張景嵐在《全民最大黨》舉牌過程中的出場表演受到好評，逐漸累積網路知名度。（翻攝自YT）

張景嵐形容阿Ken從年幼的逃避者，到直球面對恐懼，轉身變成了如今的創造者，在做任何事情都是全力以赴的！這樣的精神相當值得學習；阿Ken傳遞自我實踐之道：「人生苦短，你可以樂觀，但最好有一天可以做到達觀，人生百態、生老病死都看過了，要好好接受，這樣人生過得才有意義，要對世界有一定的掌控，就必須很誠實面對這個世界。」

點圖放大header
點圖放大body

