晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

又把男演員逼瘋！虞書欣送「簽名寫真」 打破「喝老人茶男星」代溝

〔記者蕭方綺／台北報導〕張彬彬和虞書欣演出甜寵劇《兩個人的小森林》，活潑開朗虞書欣為了拉近兩人距離、增進默契，不只親自送上自己的簽名寫真，還特別叮嚀張彬彬「這很難拿到，要好好珍惜」，可愛指數破表。兩人年齡雖然相差兩歲，但初見面時居然有代溝，一個是行走的網路潮語包，一個則是愛喝老人茶的沉穩派代表，好在隨著相處時間拉長，張彬彬笑說：「跟虞書欣待久了，整個人都年輕起來。」虞書欣還貼心準備奶茶、教他流行語和穿搭術，張彬彬也從一臉問號進化到能接她的所有「梗」，意外成為最懂欣欣子的男人。

張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節。（龍華提供）張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節。（龍華提供）

虞書欣也是劇組公認的「快樂泉源」，總能在拍攝現場自帶笑料，她坦言「我是沒有煩惱的人！」張彬彬更直言她像是「沒有內心獨白的女人」，所有情緒都直接表現在臉上，讓人一眼看穿。

不過拍攝吻戲時，張彬彬也忍不住吐槽：「有時候真的像在跟小朋友拍吻戲，因為虞書欣太好笑了，嘴角會忍不住上揚！」每次對戲都充滿即興驚喜，讓他常常笑場NG，完全預測不到她下一步的反應，也正是這種自然率真的魅力，讓兩人的化學反應甜度破表。

虞書欣拍《兩個人的小森林》期間過敏，好在有恐龍裝可以遮住過敏的臉。（龍華提供）虞書欣拍《兩個人的小森林》期間過敏，好在有恐龍裝可以遮住過敏的臉。（龍華提供）

在《兩個人的小森林》中有無數高甜名場面，張彬彬和虞書欣最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節，莊羽一如既往嘴硬心軟，雖然表面冷靜，卻默默擔心虞美人，什麼都沒說，卻主動握住她的手，傳遞無聲的溫柔與安全感，讓虞美人忘記復仇開始心動；隔天清晨，虞美人睜眼的那一抹笑容，更讓莊羽徹底淪陷，成為改變他們人生節奏的關鍵瞬間。

張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》從誤會重逢到真心相愛。（龍華提供）張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》從誤會重逢到真心相愛。（龍華提供）

除此之外，像是單手抱、膝蓋按電梯等動作，也被封為現偶天花板。讓觀眾紛紛表示「太會了」、「嗑瘋」，也讓張彬彬忍不住認同：「莊羽雖然不說，但他內心早就被虞美人攻陷了。」《兩個人的小森林》將於8/10起，每週六日下午四點，在龍華偶像台MOD353全台首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中