又把男演員逼瘋！虞書欣送「簽名寫真」 打破「喝老人茶男星」代溝

〔記者蕭方綺／台北報導〕張彬彬和虞書欣演出甜寵劇《兩個人的小森林》，活潑開朗虞書欣為了拉近兩人距離、增進默契，不只親自送上自己的簽名寫真，還特別叮嚀張彬彬「這很難拿到，要好好珍惜」，可愛指數破表。兩人年齡雖然相差兩歲，但初見面時居然有代溝，一個是行走的網路潮語包，一個則是愛喝老人茶的沉穩派代表，好在隨著相處時間拉長，張彬彬笑說：「跟虞書欣待久了，整個人都年輕起來。」虞書欣還貼心準備奶茶、教他流行語和穿搭術，張彬彬也從一臉問號進化到能接她的所有「梗」，意外成為最懂欣欣子的男人。

張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節。（龍華提供）

虞書欣也是劇組公認的「快樂泉源」，總能在拍攝現場自帶笑料，她坦言「我是沒有煩惱的人！」張彬彬更直言她像是「沒有內心獨白的女人」，所有情緒都直接表現在臉上，讓人一眼看穿。

不過拍攝吻戲時，張彬彬也忍不住吐槽：「有時候真的像在跟小朋友拍吻戲，因為虞書欣太好笑了，嘴角會忍不住上揚！」每次對戲都充滿即興驚喜，讓他常常笑場NG，完全預測不到她下一步的反應，也正是這種自然率真的魅力，讓兩人的化學反應甜度破表。

虞書欣拍《兩個人的小森林》期間過敏，好在有恐龍裝可以遮住過敏的臉。（龍華提供）

在《兩個人的小森林》中有無數高甜名場面，張彬彬和虞書欣最喜歡的一場是「山洞過夜」的情節，莊羽一如既往嘴硬心軟，雖然表面冷靜，卻默默擔心虞美人，什麼都沒說，卻主動握住她的手，傳遞無聲的溫柔與安全感，讓虞美人忘記復仇開始心動；隔天清晨，虞美人睜眼的那一抹笑容，更讓莊羽徹底淪陷，成為改變他們人生節奏的關鍵瞬間。

張彬彬（右）和虞書欣在《兩個人的小森林》從誤會重逢到真心相愛。（龍華提供）

除此之外，像是單手抱、膝蓋按電梯等動作，也被封為現偶天花板。讓觀眾紛紛表示「太會了」、「嗑瘋」，也讓張彬彬忍不住認同：「莊羽雖然不說，但他內心早就被虞美人攻陷了。」《兩個人的小森林》將於8/10起，每週六日下午四點，在龍華偶像台MOD353全台首播。

