松坂桃李「當爸後」曝接戲標準 遇父子關係情緒潰堤

松坂桃李（左）與寺尾聰暌違12年再度合作。（采昌提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年父親節就看這部！日本電影《老爸歌單未完待續》細膩描繪阿茲海默症與父子親情羈絆，由傳奇巨星寺尾聰、松坂桃李領銜主演，詮釋一對逐漸找回記憶與溫暖的父子。

松坂桃李於2023年與妻子戶田惠梨香迎來第一個孩子後，在劇本挑選有了不同想法：「我愈來愈希望，將來我的孩子看我演出的作品時，能覺得『看這部作品真是太好了』。」因此讀到《老爸歌單未完待續》後，他認為片中議題是每個人都有可能經歷到的事，於是強烈感受到「非演不可，我一定要參與！」

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對於和寺尾聰時隔12年再度共演，松坂桃李表示：「我當時就希望有朝一日能和寺尾先生再度合作，為此我也努力了很久，這次終於實現願望。」他並補充：「能飾演寺尾先生的兒子，對我來說是一種驕傲。」

升格人父的松坂桃李，坦言對本片的家庭題材更有共鳴。（采昌提供）

寺尾聰也直言自己是松坂桃李的粉絲：「我每週都追桃李演的電視劇，看他身上逐漸累積愈來愈有魅力的感覺，真是讓人開心！接下來，也許我可能沒有機會再和他合作，但我也會一直在遠處關注他的。」

片中接近尾聲的高潮戲，父子豐沛情感到達高峰，讓松坂桃李一度情緒潰堤、哭到停不下來，他回憶：「我從事表演已經有15、16年左右了，但這還是我人生中第一次情緒如此洶湧。這種情緒是被寺尾先生引導出來的，當下甚至有種超越『演戲』的感覺。」《老爸歌單未完待續》於8月8日父親節全台上映。

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