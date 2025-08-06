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娛樂 最新消息

《鬼滅之刃 猗窩座再襲》台北特映熱潮來襲 日本賣破176億再創巔峰

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映，吸引許多影迷共襄盛舉。（木棉花提供）《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映，吸引許多影迷共襄盛舉。（木棉花提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今（6）在台北舉辦特映會，不少coser自動自發扮起片中角色炭治郎、禰豆子、善逸等，現場更是座無虛席，片尾字幕跑完後則吸引觀眾熱情鼓掌，氣氛十分熱烈。

《無限城篇 猗窩座再襲》自7月在日本上映後，掀起驚人觀影熱潮，短短17天創下累計觀影人數超過1200萬人，票房收入更高達176億日幣，再次證明《鬼滅之刃》作品的超人氣地位。

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映，集結眾多coser扮成各種角色。（木棉花提供）《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映，集結眾多coser扮成各種角色。（木棉花提供）

電影裡的感人片段讓多位觀眾數度落淚，戰鬥到高潮更是有影迷發出哽咽聲，整體氛圍感染現場影迷。有觀眾更稱：「看這部電影記得一定要帶衛生紙，不然會後悔！」

為延續《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的感動與熱潮，代理商木棉花推出全新線上活動《決戰無限城：隊士結集會》，尋找鬼殺隊神隊友的互動網站測試！

炭治郎娃娃現身台北特映會現場。（木棉花提供）炭治郎娃娃現身台北特映會現場。（木棉花提供）

活動從8月8日中午12點起至8月31日晚上11點59分限時開放，邀請所有粉絲一同參與，只要進入活動網站完成角色測驗，即可測出你在《鬼滅之刃》世界中最相符的鬼殺隊成員身分。

測驗結束後，不僅能獲得專屬角色牌卡圖片，還會隨機產出一組專屬QR Code，這兩個也將是後續參與實體互動和好禮兌換的活動憑證，活動詳情可上木棉花社群。

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映。（木棉花提供）《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》今晚台北首映。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》後天8日在台上映日語配音版、8月15日上映中文配音版。

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