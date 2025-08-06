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娛樂 最新消息

《鏈鋸人》初登大銀幕 官方預告解禁動作場面超炸

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》中文版官方最新預告終於解禁。（索尼影業提供）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》中文版官方最新預告終於解禁。（索尼影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕全球粉絲引頸期盼、首度登上大銀幕的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》中文版官方最新預告終於解禁，延續超人氣動畫《鏈鋸人》的精采篇章，令人心跳加速的全新冒險即將開啟！在這場生與死交織的血戰之中，淀治的鍊鋸將再度咆哮。

改編自日本漫畫家藤本樹所創作的黑暗奇幻少年漫畫《鏈鋸人》，發行超過3000萬冊，2022年被MAPPA製作成動畫於世界各地播出，旋即成為現象級的熱血大作，滿滿視覺衝擊的動作場面和讓人心癢癢的感情糾葛，迅速累積許多死忠的粉絲。

神秘少女蕾潔將成為《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的關鍵人物。（索尼影業提供）神秘少女蕾潔將成為《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的關鍵人物。（索尼影業提供）

這次MAPPA再度操刀《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，更找來吉原達矢擔任導演，將帶來超越動畫的暴力美學和極致畫風，全面升級的動作場面預定「年度神作」地位。在最新曝光的官方預告中，更揭露由米津玄師獻唱的主題曲《IRIS OUT》，鏈鋸轟鳴聲一出，音樂與音效的結合讓戰慄感立刻拉滿，史上最致命的對決即將在大銀幕開戰。

神秘少女蕾潔，將成為劇場版的關鍵人物，徹底攪亂淀治的感情世界，一邊是「純慾天花板」奪走淀治的心的蕾潔，另一邊則是夢中情人「御姐女神」真紀真，困難的抉擇不僅讓淀治陷入掙扎，也讓粉絲分成兩派、兩位女主角擁護者勢均力敵。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映，索尼影業將於這週末攜手故宮南院，在8月9日（六）帶來盛大的「鏈鋸人」無人機展演，一場結合藝術與科技的夜空奇觀即將展開，粉絲們最熱愛的角色也都將在高空中出現，包括淀治、蕾潔、鏈鋸人和波奇塔，500台無人機的壯觀演出絕對不要錯過。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》預告：

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