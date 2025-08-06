無懼「急性骨壞死」 BoA出道25年送粉絲大禮

BoA如期推出新專輯《Crazier》造福歌迷。（SM Entertainment提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天后「BoA」寶兒原定8月舉行出道25週年紀念演唱會，沒想到上月因膝蓋嚴重疼痛就醫，診斷罹患「急性骨壞死」，只好忍痛取消，所幸新專輯《Crazier》如期推出，造福眾多歌迷。

時隔近5年，BoA在《Crazier》親自參與作詞作曲，專輯包含著BoA出道25年的旅程，以及集結過去的音樂世界，對長時間支持BoA的粉絲們來說也是特別的禮物。

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BoA早在13歲的年紀於韓國出道，隔年於日本出道、2009年於美國出道，多年來創下許多「韓國史上最初」紀錄，鞏固自己地位。

BoA新專輯《Crazier》宣傳照。（SM Entertainment提供）

談到出道25週年的感想，BoA表示未有太大感觸，只是偶爾覺得，「已經過了這麼長的時間嗎？」表示為了粉絲，這次展現從未展現過的多樣面貌和音色，希望大家喜歡。

同名主打歌《Crazier》融合上癮感十足的吉他Riff與清爽氛圍的流行龐克曲風，加上她獨具特色的強勁嗓音，讓整體完成度更上一層。歌詞以幽默的視角描述對當今時代的省思，同時展現出在世界面前毫不畏懼、充滿自信的態度。《Crazier》已在台數位發行。

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