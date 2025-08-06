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沈玉琳發文親證實罹血癌 眾星淚喊：等你回來

沈玉琳驚爆罹患血癌。（本報資料照）沈玉琳驚爆罹患血癌。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳今（6日）確診罹患血癌，稍早他也無預警透過社群發文，證實自己罹患俗稱血癌的白血球異常增生的白血病，由於病情緊急，已經住院治療數日，並將持續接受療程，他也向粉絲喊話「我會好好配合治療、專心養病，期待笑著回到你們面前。」眾星齊聚在留言區淚喊「等你回來！」溫馨動容。

眾星齊聚在沈玉琳貼文下的留言區喊話。（翻攝自臉書）眾星齊聚在沈玉琳貼文下的留言區喊話。（翻攝自臉書）

沈玉琳稍早感性寫下，「真的很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。」他也說道，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面，「我們後會有期，Together forever。」消息曝光後，演藝圈好友齊聚留言區送暖給予打氣，鍾欣怡感念表示，「你是我遇過最善良的大哥，老天會善待你。」張立東則喊話，「期待哥爽朗的笑聲！」

眾星齊聚在沈玉琳貼文下的留言區喊話。（翻攝自臉書）眾星齊聚在沈玉琳貼文下的留言區喊話。（翻攝自臉書）

黃豪平更寫道，「大將軍辛苦了，玉琳哥要加油！」林襄也感性喊話沈玉琳，「玉琳哥！要早日康復，等你健康快樂回來～」陳婉若甚至吐露心緒，「親愛的玉琳哥，你一定會平安無事，請好好安心休養！多年來你總是以滿滿的熱情和活力帶給大家歡笑，如今最重要的，就是你的健康，不用著急。」此外，包括篠崎泫、香蕉、董至成、吳映潔、許富凱、林襄、孫協志、派翠克、Paul等人也陸續獻上祝福，盼他早日康復、平安歸來。

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