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人魚也能談戀愛！日本奇幻動畫《ChaO》未來感十足

電影描繪跨越物種的動人愛戀。（CATCHPLAY提供）電影描繪跨越物種的動人愛戀。（CATCHPLAY提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本奇幻動畫新片《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》融合未來感十足的壯麗場景、跨越物種的動人愛戀，集結夢幻級聲優陣容，帶給影迷一場結合視覺與聽覺的感官饗宴。

本片由新生代人氣演員鈴鹿央士與山田杏奈擔綱男女主角，分別詮釋懦弱卻懷抱信念的人類史蒂芬（Stephan），與初踏人類世界、天真爛漫的人魚公主恰歐（ChaO）；導演青木康浩大讚鈴鹿央士精準展現角色從懦弱到成長的聲音層次，山田杏奈的聲音則完美呈現恰歐的純真與力量。

鈴鹿央士（左）、山田杏奈分飾人類和人魚公主。（CATCHPLAY提供）鈴鹿央士（左）、山田杏奈分飾人類和人魚公主。（CATCHPLAY提供）

鈴鹿央士分享：「配音過程非常有趣，角色雖然不完美，但正因為如此更具魅力，每次錄音都讓我更投入。」他也誇讚山田杏奈的表現：「她的聲音讓人忍不住想保護，真的是最適合恰歐的人選。」

山田杏奈說：「恰歐是一個單純又充滿愛的人魚女孩，我試著在語氣與節奏中加入生活化的語感與擬聲詞，讓她更自然可愛，雖然挑戰很大，但也非常好玩！」

為讓影迷將電影中的奇幻情感延續收藏，CATCHPLAY與Pinkoi攜手推出《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》三款限量電影紀念套票，其中最吸睛的「雙人紀念雙變卡」套票，內含兩張電影交換卷及兩張雙變卡，分別為「人魚變身款」及「代表人類結婚款」，透過精巧的視角轉換設計，呈現人魚公主在雙重身份間的奇幻蛻變，極具收藏價值。

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》將於8月22日在台上映。

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