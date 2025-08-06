女兒未滿1歲！高爾宣「超進度」又當爸 芮德喜曝心聲

高爾宣獲悉老婆懷孕相當驚訝。（龍大謝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高爾宣與老婆芮德去年十月迎來女兒「米玲」，小倆口狂趕進度，在父親節前夕又宣布懷了第二胎，高爾宣興奮喊話「孝子來一枚」，非常期待湊成一個「好」字。

夫妻倆今天無預警曬出超音波照，宣布即將在明年一月底迎來二寶誕生，高爾宣笑說：「老婆第一時間告訴我的時候我好像在外工作，是視訊給我看驗孕棒，當下我第一個想法是『很驚喜！覺得一切來得真快！』」

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芮德目前懷孕三個多月。（龍大謝提供）

芮德則笑說：「因為月事都來的很準，這次又突然沒有準時來，我就大概心裡有底了，有比心中預期的時間還要來得再快一點，醫生說生完小孩短期內會很容易懷孕是真的，大家不要不相信（笑）！」

高爾宣、芮德分享超音波照。（龍大謝提供）

芮德目前懷孕三個多月，她透露：「寶寶的小名要知道性別後才取，因為第一胎是剖腹生，所以第二胎也會剖腹產，這次懷第二胎的前1、2個月低血糖的狀況很明顯，頭暈、身體很累，但沒有到孕吐，因為第一胎的時候幾乎沒有什麼不舒服，所以這一胎有稍微感受到懷孕媽媽的辛苦。」她告訴自己要平常心，她表示：「因為媽媽的身心狀態很重要會影響到胎兒，這一胎基本上會多提醒自己注意身體狀況多休息放鬆。」

高爾宣的女兒已經準備好要當姊姊。（龍大謝提供）

被問到期待二寶是女兒還是兒子？芮德表示：「其實真正當了媽媽經歷懷孕生了孩子的過程之後，你真的會覺得只要寶寶健康，其他什麼都沒有有關係，所以都好！」高爾宣則認定第二胎應該是兒子，他笑說：「我覺得這一胎肯定是個兒子！我已經想好如果是兒子的話要幫他取名Bjorn （比約恩），是我看影劇「維京傳奇」裡主角的大兒子的名字，相當正氣的男子漢！」

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