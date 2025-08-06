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金南珠「2招」培育前1％天才女兒 自招不挑戰更年期

金南珠（右）、吳智昊主演經典韓劇《賢內助女王》今在台首播。（緯來戲劇台提供）金南珠（右）、吳智昊主演經典韓劇《賢內助女王》今在台首播。（緯來戲劇台提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇女王金南珠主演經典韓劇《賢內助女王》將在台播出，她在戲中是超級賢內助，戲外則為孩子教育親力親為，自爆讀的育兒書籍比一生所讀的書都要多。

在《賢內助女王》中，金南珠原本想和「失業老公」吳智昊離婚，豈料老公剛好有大企業的面試機會，讓她打起精神為老公鋪路，沒想到意外發現長官夫人是高中死對頭，未來的長官又是她的老情人，從而發生一連串有趣故事。

現實中，金南珠與演員老公金勝友婚後育有一子一女，女兒是國內排名前1%的天才學生，外界好奇她如何育兒？金南珠透露除了廣泛閱讀，還非常認同猶太人的教育方式，是與孩子互相討論、分析，而非填鴨式教育。

金南珠（右）分享是用猶太教育法養孩子，左為吳智昊。（緯來戲劇台提供）金南珠（右）分享是用猶太教育法養孩子，左為吳智昊。（緯來戲劇台提供）

金南珠回想40多歲是她最幸福的時刻，能隨心所欲讓孩子穿她計畫中的衣服，只是隨著孩子年紀漸長，開始有主見，她建議家長們練習「深呼吸」，「只要孩子健康的活著，都比去醫院或法院好。」

另外，54歲的金南珠近來面臨更年期問題，她說更年期讓自己變得嗜睡了，原本想要有自信的挑戰它，但醫生建議她吃一些營養補充劑，不要跟更年期硬碰硬。

《賢內助女王》今（6）晚間9點起，週一至五晚間8至10點在緯來戲劇43頻道播出。

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