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娛樂 最新消息

2025台灣達人秀冠軍出爐 超狂團隊曝光竟是屏東「國中生」

鶴 The Crane肯定年輕新秀。（台灣達人秀提供）鶴 The Crane肯定年輕新秀。（台灣達人秀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025台灣達人秀畢業季歌唱大賽在7月30日盛大落幕，來自屏東的南榮國中以原創歌曲《Gone in blink》從海內外上百組投稿中脫穎而出，一舉奪下年度冠軍，這首由國中生創作的作品，以純熟饒舌與動人旋律征服全場，讓曾獲金曲獎入圍、金音獎肯定的「雙金」歌手鶴 The Crane直呼：「沒想到竟是國中生！」

決賽現場邀請到鶴 The Crane、《星期五晚上》製作人潘信維、新生代鬼才導演導演一盞擔任評審，並由創作歌手王ADEN擔任神秘嘉賓驚喜登場，與學生一同感受音樂創作的爆發能量，他除了現場演唱知名歌曲《雙重人格》與《23/17》外，更勉勵學生：「不要被身邊的人影響，去探索，去創作，去找到屬於自己的答案！」

潘信維與南榮國中冠軍團隊。（台灣達人秀提供）潘信維與南榮國中冠軍團隊。（台灣達人秀提供）

難得與年輕音樂新秀面對面交流，達人秀特別邀請潘信維在現場即興創作和同學們一起玩音樂，從生活中尋找靈感。而冠軍南榮國中的創作團隊剛好有位同學遲到，潘信維便以「遲到」為題挑戰同學的臨場反應，同學不僅熱情應戰還展現真誠又自信的饒舌博得全場好評，評審鶴 The Crane更稱讚投稿歌曲《Gone in blink》的饒舌鬆度與旋律表現完全超齡，直說「完全沒想到是國中生寫的」，也點名來自北科大的《值多少》是另一首令人驚豔的作品，「這首直接可以去音樂祭演出了！」

潘信維與冠軍團隊示範即興創作。（台灣達人秀提供）潘信維與冠軍團隊示範即興創作。（台灣達人秀提供）

本屆畢業季共收到上百首原創投稿，最終有8首歌曲、3支MV進入決選。來自大紐約地區的《未央的旅程》唱出留學生的思鄉與堅持；武陵高中的《魚是——（´;;◉;⊖;◉;;｀）》則以天馬行空的方式描寫迷惘人生。而零預算創作的菓林國小《收穫》，更以純粹情感與動人詞曲贏得全場人氣，抱回「最佳人氣歌曲獎」。

潘信維也指出，這一屆畢業歌風格比過往更趨多元與國際化，「很多作品不再是單純抒情，而是加入了嘻哈、樂團元素，甚至有日系與新馬風格的歌曲出現。像來自胡志明市的作品，一聽就有新馬區的音樂編曲感，旋律與和聲走法都很國際。」他也以音樂產業工作者的身分鼓勵年輕創作者趁早起步：「趁大學階段多寫、多做、多實習，有作品就有機會。反應快、保持好奇、願意學習、觀察環境的細節——這些能力會成為你進入音樂產業的超能力。」

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