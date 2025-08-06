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娛樂 最新消息

本土劇男星被封「演藝圈股神」 賣「這股」進帳百萬：我買就贏

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星呂嘉興演過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼藍色蜘蛛網》，是演藝圈最佳綠葉，近幾年淡出螢幕前，不過他的經濟狀況卻是相當穩定，可以說是隱藏富豪，更被冠上「演藝圈股神」的封號。今（6）日傳出呂嘉興把一檔股票賣出，進帳126萬7288元。

呂嘉興演過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》，是演藝圈最佳綠葉。（翻攝自臉書）呂嘉興演過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》，是演藝圈最佳綠葉。（翻攝自臉書）

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，呂嘉興今年4月因川普關稅政策，導致台股遭受波及時，用95萬3千元買進10張茂訊，昨（5）日全部賣出，進帳126萬7288元，獲利31萬4060元，讓他相當興奮，並表示：「我不是一個會盯盤看股票、經常交易的投資人，但是只要我買進，就是『贏』！」。

呂嘉興冠上「演藝圈股神」的封號。（翻攝自臉書）呂嘉興冠上「演藝圈股神」的封號。（翻攝自臉書）

事實上，呂嘉興早在今年4月時，就在節目上透露，自己在股市已經賺進超過500萬元，目前正在朝千萬元的目標邁進中，更被節目主持人冠上「演藝圈股神」的封號。不只股市，呂嘉興還依靠自己台東多處房產收租為生，理財能力相當好。

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