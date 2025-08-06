玉女歌手自爆有容貌焦慮症 拋震撼彈「淡出演藝圈」時間點曝光

民歌50高峰會記者會；于台煙決定要淡出演藝圈。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深玉女歌手于台煙唱紅過《化裝舞會》，早年是大學校園裡化裝舞會必放歌曲，今（6日）她出席「民歌50高峰會 最終加場」記者會，透露完成這次全台北中南4場演唱會之後，她決定要淡出演藝圈，並非身體狀況出問題，而是想把人生中多一點時間留給自己。

民歌50高峰會記者會；左起鄭怡、于台煙。（記者潘少棠攝）

今天于台煙受訪時談到：「今年唱完就慢慢淡出，有這個打算，把時間留給自己。」她並表示：「有這個計劃，就是努力生活，開心生活，因為女藝人跟男藝人比較不一樣，比較累，有視覺上的衝擊，我自己對自己滿嚴格的，我如果在台上看起來發胖，感覺對不起觀眾，有點容貌焦慮，女藝人會比較累，要注意方方面面，對我來講啦，很辛苦，到一個時候，就把生活和時間留給自己，上台會有很多壓力，有點上台焦慮症。」

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「民歌50高峰會 最終加場」演唱會，11月15日在台中惠蓀堂、11月29日在台北小巨蛋一天唱兩場、12月６日則在高雄巨蛋開唱，購票可洽寬宏售票系統。

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