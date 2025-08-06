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李多慧喊「10年內結婚」！赴月老廟開5關鍵條件

李多慧26歲生日曝婚姻願望，赴月老廟開條件。（翻攝自IG）李多慧26歲生日曝婚姻願望，赴月老廟開條件。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊人氣女神李多慧憑藉甜美臉蛋、性感舞姿與親切個性，在台灣圈粉無數，人氣居高不下，感情生活也成為外界關注焦點。她4日迎來26歲生日，近期在節目中鬆口婚姻規劃，甚至親自前往台北有名的霞海城隍廟參拜，希望能夠早日遇見心中的理想對象。

李多慧透露自己已向月老誠心許願「希望10年內結婚」，對於另一半的條件也不藏私開出5大關鍵，包括「身高比我高」、「專業感」、「長相不限」、「肚子QQ的」、「可愛的」。雖然目前事業如日中天，但李多慧仍不忘感情的藍圖，希望在人生的下一個10年找到願意攜手走下去的那個人，虔誠祈求神明幫忙牽紅線。

李多慧迎來在台灣度過的第3個生日。（翻攝自IG）李多慧迎來在台灣度過的第3個生日。（翻攝自IG）

迎來在台灣度過的第3個生日，李多慧透過社群發文，感性向粉絲告白，寫下：「今年也收到了好多好多祝福和愛，真的超級感動，真心謝謝你們。」她也承諾會將這份愛一一回報給大家，並許下溫暖願望：「希望10年、20年後我們也還能一起慶生、一起笑，謝謝一直陪著我的你們，最愛你們啦！」

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