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女歌手追星天團好熱血！偶像一句話讓她「飛起來」

魏嘉瑩（左）很佩服五月天怪獸的吉他功力。（翻攝自ＩＧ）魏嘉瑩（左）很佩服五月天怪獸的吉他功力。（翻攝自ＩＧ）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手魏嘉瑩已多次在五月天演唱會上擔任開場嘉賓，但沒想到私底下看到偶像還是會像所有「五迷」一樣那麼興奮！忍不住高喊：「我握到天團團員的手了！」

魏嘉瑩談到，最近五月天團長怪獸正巧在她休息室的隔壁拍攝東西，在工作人員安排下，知道可以去和怪獸拍照，她超開心，「聽到可以拍照，興奮的我整個人跳起來！我的天啊！我可以跟獸哥拍照。」她透露當時的心情：「於是我嘴巴一直合不起來。」就連事後再看到合照，她還是忍不住笑起來。

另外魏嘉瑩透露：「拍完照後一秒，不知道哪裡來的勇氣，（因為現在不說，以後就沒機會了！）我趕快說：『獸哥！我可不可以跟你握手！』獸哥一派輕鬆笑著說：『好哇！』我說：『因為我希望能和你一樣，吉他彈得那麼好！而且又帥！』」怪獸聽到魏嘉瑩的話笑出來，很客氣的說：「啊你不是已經彈很好了嗎！」魏嘉瑩興奮說：「哇！我整個人好像飛起來一樣！可以握手！還被誇獎，這就是一天到晚在開萬人演唱會的『吉他手的手』！」

魏嘉瑩（左）握到五月天怪獸的手好開心。（翻攝自ＩＧ）魏嘉瑩（左）握到五月天怪獸的手好開心。（翻攝自ＩＧ）

魏嘉瑩還談到：「我每次看到獸哥在台上又彈、又跳、又帥的演出（他有時候還很會表情管理撩觀眾），我都會深深地在心裡佩服，我喜歡孤獨又堅強的《米老鼠》、喜歡寂寞又勇敢的《牙關》、喜歡神秘又危險《夜訪吸血鬼》的電吉他solo，謝謝獸哥在音樂世界裡的貢獻，無形之中陪伴著我，也謝謝獸哥讓我的這一天變成如此特別的一天，我真是太快樂了！」看到魏嘉瑩的分享，黃霆睿說：「也太幸運！」網友則羨慕魏嘉瑩太幸福了。

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