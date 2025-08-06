闖大S墓園直播遭檢舉停權 台男嗆是觀光區：打賞連頓飯都不夠

劉姓男子闖大S墓園開直播後，帳號遭大量檢舉已無權限。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣一名劉姓男網紅近日前往「大S」徐熙媛長眠的金寶山墓園開直播，行為引發粉絲們強烈反感，遭群起圍剿湧入平台檢舉。目前，劉男的直播權限已遭暫停，他不服氣拍片瞎扯怒嗆「這是觀光園區」，甚至攤出打賞金額自證「不是為了賺錢」。

劉男陳述表示，自己進入的是「公開預約制的紀念園區」而非私人墓地，不但秀出園區網站列有多項藝文與休閒設施的截圖，他更表示「這是對外開放、具觀光性質的空間」，故認為直播並無違法不當，他同時也強調自己未拍攝墓碑，也有提醒觀眾尊重逝者，並無做出逾越行為，質疑外界，「若只是紀錄一段旅程，為何就被扣上無下限的帽子？」

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面對遭痛斥藉機蹭流量，劉男攤開收入明細稱該場直播的打賞收入僅有11.8元人民幣（約50元台幣），且還必須被平台抽成，他認為此舉不為營利而是紀錄生活，最後更無奈地說，「這點收入連一頓飯都不夠！」針對被外界揣測蹲點等具俊曄，他則澄清事前有詢問園區人獲得回應「他（具俊曄）一週會來四到五次」，因此他堅稱「沒有刻意等人或騷擾他人！」

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