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與某「總座級」人物相約談事… 名導爆對方指定4大啦啦隊女神作陪！

汪怡昕在社群透露，最近和某位總座級人物相約談事情時，對方開了一份希望能來作陪的賓客名單。（圖翻攝自IG）汪怡昕在社群透露，最近和某位總座級人物相約談事情時，對方開了一份希望能來作陪的賓客名單。（圖翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國職棒啦啦隊近年聲勢高漲，加上韓援女神相繼加入，話題不斷。不料近日《國際橋牌社》導演汪怡昕在社群透露，最近和某位總座級人物相約談事情時，對方開了一份希望能來作陪的賓客名單，上頭驚見中信兄弟啦啦隊成員峮峮、富邦悍將Fubon Angels韓援李珠珢和李雅英、味全龍Dragon Beauties啦啦隊韓籍成員李多慧，讓他相當傻眼。

賓客名單有峮峮、李珠珢、李多慧、李雅英（由左至右）。（圖翻攝自IG）賓客名單有峮峮、李珠珢、李多慧、李雅英（由左至右）。（圖翻攝自IG）

名導汪怡昕昨天（5日）在臉書突然PO出一張對話截圖，「今天面臨人生的十字路口……和一位總字輩的大人相約談重要的事，結果這位大總的秘書傳來了這位總的不滿，並傳給我一份大總希望的賓客名單……」。截圖中可以看到，該名總座級人物與汪怡昕相約在北市中正區某間餐廳開包廂談事，對方的秘書詢問「為什麼刪掉與會人員？」，接著開出一份「許願名單」，表示希望能邀到峮峮、李珠珢、李多慧、李雅英來當賓客。

汪怡昕看到後語帶調侃表示，「踢公北（天公伯）啊！大總，就算我約得到這幾位，我還約你幹啥？我就算拼（拚）死命瞞著戶長，也會自己和她們吃了！而且名單上為什麼缺了我的小安，什麼意思？而且你為什麼會覺得，我如果約得到這種攤，還會想讓你參一咖？蛤！回答我！」

該名單曝光後引發網友熱議，「這位老總也是挺會幻想的」、「幻想文無誤」、「這麼困難的工作我願意無償代勞」、「這種陣容，連隔壁桌的都可以賣票了」、「能約到這些，哪需要這個總」、「這個名單太過份了，請讓我跟去保護汪導」、「我不相信你約的（得）到，除非你帶我一起去」。

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