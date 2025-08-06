晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇惡女搭「史上最帥助理」網敲碗湊對 何依霈喊話：不排斥第二春

何依霈（右）在《願望》中主動接近父親的貼身特助蔡力謙，互動微妙。（三立提供）何依霈（右）在《願望》中主動接近父親的貼身特助蔡力謙，互動微妙。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何依霈在三立八點檔《願望》飾演江國賓的女兒，近日該劇即將完結，何依霈上演「大義滅親」戲碼，為了替亡母討回公道，決心揭發父親種種罪行。而在調查過程中，她更主動接近父親的貼身特助蔡力謙，令對方誤以為高冷千金對他有意，兩人互動微妙，引發觀眾敲碗：「這對能不能真的湊成一對？」何依霈則幽默回應：「大家都忘了顧成（李睿紳飾）嗎？如果觀眾願意放下，那我也不排斥有個第二春啦！」

何依霈飾演的「高愛倫」原本性格偏瘋，近期戲劇角色逐漸「反白」正向，尤其是揭穿父親罪行的步步進逼，讓觀眾看得大呼過癮。何依霈坦言私下個性其實也頗為直率：「在家裡只要遇到不對的事，我一定會講，會提點家人，也希望他們能自己改正，但我不會像劇裡那樣舉報啦，我是講道理的『公道婆』。」她也笑說自己完全藏不住情緒：「我是那種有一點事就會表現在臉上的人，老公都看得出來，如果我不講，他也會追問到底。他的『求生欲』很高！」

何依霈（右）和蔡力謙在《願望》搭檔頗有火花，觀眾紛紛敲碗配對。（三立提供）何依霈（右）和蔡力謙在《願望》搭檔頗有火花，觀眾紛紛敲碗配對。（三立提供）

談到劇中主動接近蔡力謙，她笑說：「其實我平常不是那種主動型，我個性比較大剌剌，看到我對某人沒什麼表情，就知道不是我的菜。」撒嬌裝可愛更是她的罩門：「我覺得我原廠設定根本就沒有這個功能！」不過這次演出反倒讓她挑戰新嘗試，笑說：「蔡力謙比我還害羞，兩個人都害羞戲根本演不下去，最後我只好當主動那個。」

而蔡力謙在《願望》中憑藉穩重又帥氣的形象擄獲不少粉絲，被封為「史上最帥助理」，他自己也沒想到劇情會往與千金小姐發展，「這角色感覺像母胎單身，第一次有人對我關心，真的有種被照顧的感覺。」被問到現實中若有女生主動示好怎麼反應？他笑說：「我只會呃⋯謝謝、謝謝！」讓大家好奇他是如何追到老婆的？他坦言：「其實也沒特別怎樣，就這樣在一起了。」蔡力謙也承認自己超級直男，對主動型女生完全無招架之力，「真的會害羞啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中