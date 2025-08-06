本土劇惡女搭「史上最帥助理」網敲碗湊對 何依霈喊話：不排斥第二春

何依霈（右）在《願望》中主動接近父親的貼身特助蔡力謙，互動微妙。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何依霈在三立八點檔《願望》飾演江國賓的女兒，近日該劇即將完結，何依霈上演「大義滅親」戲碼，為了替亡母討回公道，決心揭發父親種種罪行。而在調查過程中，她更主動接近父親的貼身特助蔡力謙，令對方誤以為高冷千金對他有意，兩人互動微妙，引發觀眾敲碗：「這對能不能真的湊成一對？」何依霈則幽默回應：「大家都忘了顧成（李睿紳飾）嗎？如果觀眾願意放下，那我也不排斥有個第二春啦！」

何依霈飾演的「高愛倫」原本性格偏瘋，近期戲劇角色逐漸「反白」正向，尤其是揭穿父親罪行的步步進逼，讓觀眾看得大呼過癮。何依霈坦言私下個性其實也頗為直率：「在家裡只要遇到不對的事，我一定會講，會提點家人，也希望他們能自己改正，但我不會像劇裡那樣舉報啦，我是講道理的『公道婆』。」她也笑說自己完全藏不住情緒：「我是那種有一點事就會表現在臉上的人，老公都看得出來，如果我不講，他也會追問到底。他的『求生欲』很高！」

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何依霈（右）和蔡力謙在《願望》搭檔頗有火花，觀眾紛紛敲碗配對。（三立提供）

談到劇中主動接近蔡力謙，她笑說：「其實我平常不是那種主動型，我個性比較大剌剌，看到我對某人沒什麼表情，就知道不是我的菜。」撒嬌裝可愛更是她的罩門：「我覺得我原廠設定根本就沒有這個功能！」不過這次演出反倒讓她挑戰新嘗試，笑說：「蔡力謙比我還害羞，兩個人都害羞戲根本演不下去，最後我只好當主動那個。」

而蔡力謙在《願望》中憑藉穩重又帥氣的形象擄獲不少粉絲，被封為「史上最帥助理」，他自己也沒想到劇情會往與千金小姐發展，「這角色感覺像母胎單身，第一次有人對我關心，真的有種被照顧的感覺。」被問到現實中若有女生主動示好怎麼反應？他笑說：「我只會呃⋯謝謝、謝謝！」讓大家好奇他是如何追到老婆的？他坦言：「其實也沒特別怎樣，就這樣在一起了。」蔡力謙也承認自己超級直男，對主動型女生完全無招架之力，「真的會害羞啦！」

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