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運將怨念深？ 王師搭小黃驚見1幕：我皮繃很緊

王師分享自己坐上了一台讓人「皮繃很緊」的計程車。（翻攝自臉書）王師分享自己坐上了一台讓人「皮繃很緊」的計程車。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深電影行銷人、牽猴子共同創辦人「王師」，曾行銷過多部台灣經典電影，包括《翻滾吧！阿信》、《總舖師》《返校》，更以《看見台灣》創造台灣賣座最佳紀錄片。今（6）日王師在社群發文，透露自己坐上了一台讓人「皮繃很緊」的計程車。

今日王師在臉書發布一則貼文寫下：「坐上ㄧ台讓我皮繃很緊的計程車⋯⋯」，同時附上一張照片，可見畫面中一張寫滿字的紙貼在副駕駛座後背，表示要求乘客直接說明目的地，別擔心、別指揮、別導航，且不要一直對司機碎念，更強調：「請尊重我的職業，您是來當乘客不是來當教官，客氣一點！別把自己當白痴！」。

同時司機還表示要坐車就相信他，「不然自己開車，省得令人討厭！」，之後則提醒乘客保持淑女及紳士風度、安靜坐車，並在最後補充：「需要收據上車就說，本人有設開關，麻煩了！」。貼文曝光後，引起大批網友討論留言：「『需要收據上車就說』，應該要第一句就寫吧」、「讀完都已經到了」、「看完壓力好大」、「他的怨念很深啊！」、「字算工整好看，有學問的高人」。

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