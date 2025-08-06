父親節前施孝榮喊話帥兒「付清」30萬借款 鄭怡和五月天目標一致

鄭怡、施孝榮聊民歌50高峰會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌50高峰會」原本在今年2月劃下句點，但太多歌迷捨不得想再聽一次，因此11月15日起到12月6日，會在北中南再加開4場「2025民歌50高峰會 最終加場」，今（6日）施孝榮先率領鄭怡等幾位民歌手聊聊演出，透露此次演出所有歌單都會是新的，鄭怡還將演唱之前演唱會上沒有唱，但對她意義深刻的歌曲。

父親節將至，施孝榮的最大願望竟是希望帥兒施少庸「付清」30萬借款，還爆兒子的料：「3、4年前借錢去買電腦，欠我30萬還沒還。」施少庸是演唱會的音樂總監，施孝榮被問到未來會希望兒子接班嗎？他竟吐嘈兒子真的莫名其妙，「他有絕對音感，才華也比我強，但就是不聽我的話。」

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王瑞瑜（左起）、鄭怡、施孝榮、于台煙、李明德。（記者潘少棠攝）

今天施孝榮與鄭怡、于台煙、王瑞瑜、李明德先和媒體見面談談民歌高峰會加場，鄭怡談到：「我覺得很多朋友都在討論最終場，最終場是民歌高峰會這個系列，並不代表民歌最終場，我告訴大家我們會一直唱下去，只要觀眾想看，大家一定要保持身體健康，一直唱下去，希望可以唱到80歲。」目標剛好與五月天一樣，五月天也常在演唱會上和歌迷約定，他們想要唱到80歲。

民歌50高峰會最終加場，11月15日在台中惠蓀堂、11月29日在台北小巨蛋一天唱兩場、12月６日則在高雄巨蛋開唱，購票可洽寬宏售票系統。

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