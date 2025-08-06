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楊晨熙日本泡湯臉綠 竟見旁人「用吹風機吹該逼」

楊晨熙在羽田機場泡湯放鬆，卻遇上讓她傻眼的離譜行為。（翻攝自IG）楊晨熙在羽田機場泡湯放鬆，卻遇上讓她傻眼的離譜行為。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕34歲女星楊晨熙出身親子台，2023年與建商男友結婚、迎來女兒出生後，她不時透過社群平台與粉絲分享育兒與日常生活點滴，展現幸福人妻媽咪的模樣。然而，她今（6）日卻在IG限時動態曝光一段旅日插曲，讓人大呼離譜。

楊晨熙透露，某次在日本羽田機場體驗完當地24小時營運的天然溫泉後，準備吹乾頭髮時，赫然發現旁邊有位女性正拿吹風機對準「不尋常的位置」使用，場面令人錯愕。她寫道：「某次在日本羽田機場泡完溫泉吹頭髮時，看見旁邊的一位女性正在用吹風機吹內褲，然後還是該逼的那邊」，她整個人當場傻眼。

楊晨熙目睹陌生女子拿吹風機對著私密處猛吹，當場臉綠不敢呼吸。（翻攝自IG）楊晨熙目睹陌生女子拿吹風機對著私密處猛吹，當場臉綠不敢呼吸。（翻攝自IG）

更令人崩潰的是，對方使用的還是高風力模式，風向不偏不倚地朝她臉部直撲而來，讓她瞬間心情從放鬆切換到震驚模式，「因為吹風機是最大風力，風就吹過她內褲的該逼往我臉上撲來。」楊晨熙心有餘悸表示，「我整個不敢呼吸，臉都綠了」，還說當下愣住幾秒才急忙離開，直呼：「公德心到底去哪了？」

楊晨熙先前曾大力推薦羽田機場的溫泉設施，形容搭完紅眼班機後能立刻紓壓、恢復元氣，未料這回卻碰上讓人不敢恭維的怪現象，也讓粉絲哭笑不得直喊：「太荒唐！」

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