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2NE1「台中KPM」演出確定3缺1 經紀公司遺憾證實

2NE1本週日演出確定3缺1。（翻攝自IG）2NE1本週日演出確定3缺1。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國女團2NE1原訂本週日10日將在台中「KPM」拼盤演唱會登場，先前傳出是四位成員最後合體，不過今（6）朴春的經紀公司D NATION娛樂遺憾證實，朴春將無法參與2NE1之後的活動行程，這次演出確定3缺1！

D NATION Entertainment表示，「我們懷著沉重與遺憾的心情告訴大家這個消息，因為許多粉絲一直在支持2NE1的完整體活動。近期根據醫療團隊的診斷，朴春需要充分的休息與穩定的治療，經過深思熟慮後，我們做出了這項艱難的決定。懇請大家給予朴春溫暖的鼓勵，期盼她早日康復。」期盼大家繼續支持其他三位成員。

朴春經紀公司證實，她未能參與2NE1之後的活動行程。（翻攝自X）朴春經紀公司證實，她未能參與2NE1之後的活動行程。（翻攝自X）

消息一出，全球Black Jack（粉絲名）討論炸鍋，網路洗版紛紛不斷，「原來LAST DANCE是真的！」、「姐姐一定要健康！我們等你回來！」「我不相信這是真的！」「朴春的部分就交給我們Black Jack來唱吧！」等等。

主辦單位稍早表示，所有後續詳細資訊皆在同步韓方中，「我們正在努力地與韓方溝通替各位爭取最大的福利，3人還是近一小時的演出時間，請粉絲放心。」稍晚將會公佈在寬寬整合行銷的社群上。也盼望朴春好好休養，早日康復。

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