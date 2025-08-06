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澎湖男孩「Yusen」勇闖韓國當華莎師弟 自薦當主唱受肯定

Yusen翻唱致敬90年代嘻哈偶像。（翻攝自IG）Yusen翻唱致敬90年代嘻哈偶像。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕澎湖男孩「Yusen」金淯生勇敢追夢，在韓國電視台Mnet《BOYS PLANET》第二季《BOYS II PLANET》大放異彩，從來自全球110個國家、國內外共600多家經紀公司共同角逐之下，闖入全球前160強！

最新一集中，Yusen自告奮勇爭取當主唱，挑戰偶像男團始祖「東方神起」的《Rising Sun》展現精湛高亢美聲，勇氣與實力都獲得肯定，粉絲更溫暖回應：「我們會一直陪著你！」

Yusen自告奮勇當主唱，挑戰偶像男團始祖「東方神起」歌曲。（翻攝自IG）Yusen自告奮勇當主唱，挑戰偶像男團始祖「東方神起」歌曲。（翻攝自IG）

Yusen被號稱是節目的「全能型選手」，不僅能夠唱跳，rap功力也非常驚人，這次是他首度登上大舞台，早在先前練習時就與同樣來自PNation的練習生隊友dong Hyun合作，兩人一起唱跳致敬90年代嘻哈偶像Deux的《Break Off The Yoke》，雖然現場演出得不停翻滾，讓他直呼難度超高，但能完成挑戰無比開心。

淯生初闖韓國演藝圈就受肯定，更簽給「江南大叔」PSY所成立的娛樂公司P Nation，不僅受到PSY的賞識，更是MAMAMOO華莎、R&B小天后Heize以及饒舌天王Crush的同門師弟。

有趣的是，Yusen曾在洛杉磯念書，來到韓國後便苦心學習韓文，讓他的中、英、韓等三種語言都非常流利，直接成為「團寵翻譯機」，更能幫助所有團員們快速溝通、建立友誼，也讓他獲得更多注目。

《BOYS II PLANET》最後節目將選出8位實力與人氣兼具的選手，組成限定男團，展開為期5年的活動。台灣觀眾可透過愛奇藝國際版線上收看節目內容，一起為Yusen加油。

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