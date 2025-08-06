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《我們六個》最虐角色是他 VERA紀成澔遭親母推下火車釀腦傷

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》由天心、馬志翔領銜主演，集結涂善存、黃薇渟、陳妤、邱宇辰、方語昕等實力派與新生代演員共同演出。劇情改編自台灣社會的真實案件，描繪一個家庭在婚姻破裂後徹底崩解，六名年幼子女在命運的摧殘下相依為命。除了這六位孩子之外，劇中還有一名因遭母親親手推下火車而導致智力受損的私生子。眼尖劇迷從預告中發現，該角色竟由男團VERA成員紀成澔（Nelson）演出，引發關注。

劇中，馬志翔飾演父親林達生，與元配郭富美（天心 飾）育有六名子女，後來卻與小三黃秋鳳（林雨葶 飾）發展婚外情，衝擊整個家庭。紀成澔飾演的「林作和」正是林達生與黃秋鳳所生的私生子，雖然有血緣關係，卻遭生母狠心推下火車，導致心智受損，成為劇中最悲慘的角色之一。

紀成澔首度挑戰飾演心智障礙者，透過呆滯眼神與肢體不協調等細節，精準傳達角色狀態，徹底顛覆過去陽光偶像的形象。紀成澔早前並無參加相關記者會，該劇播出後他的身影意外掀起討論。

紀成澔於2022年參加選秀節目《原子少年》，代表「地球」小隊出戰，以穩定唱功與清新外型打開知名度，節目結束後與其他成員組成男團VERA出道。2024年起他開始跨足戲劇，並以個人身份主演BL題材影集《對立而已》，累積不同類型的演出經驗，如今在《我們六個》再展演技，獲得觀眾一致好評。

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