致敬金融調查師陳梅慧 女子組合揭難以啟齒記憶

凹與山推出第二張專輯。（凹與山 Our Shame提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾入圍金音獎最佳新人的電氣民謠女子組合「Our Shame」凹與山，赴歐陸演出、製作後，4日推出第二張專輯《Hidden Album》，取用手機隱藏相簿及專輯隱藏曲目的雙關意涵，回望那些被我們有意或無意遮蔽的存在痕跡，並以歌曲《Ｍiffy》致敬已故金融調查師陳梅慧，為女性與禁忌議題發聲。

凹與山推出第二張專輯。（凹與山 Our Shame提供）

她們從女性創作者的身體經驗出發，穿梭那些曾被封存、難以啟齒的情感記憶，觸及制度與文化深層中長久噤聲的羞恥與禁語邊界。專輯描繪社會邊緣的情感記憶，從自我傷害、禁忌戀情到虛擬貨幣懸案與成癮現象。鼓手Isan分享，「身為獨立音樂人、女性創作者，我們總想把那些難以啟齒的議題透過音樂帶出來，甚至藉此開啟更深度討論的契機。」

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4日舉辦專輯搶聽會，凹與山現場演出《Face ID》、《Miffy》、《So in love with you》等多首新作，作為前導單曲的《Miffy》是向社會運動家、虛擬貨幣金流分析師陳梅慧的致敬之歌，更是少數以女性英雌為名的歌曲，搶先數位發行即獲得樂迷好評迴響，副歌「彷彿若有光」是Miffy生前對志業的心得，「非常受到她的精神所感動，即使改變世界的過程，十分艱困，但偶爾看到的一絲光線，是支撐自己的動力。」小凹分享。

凹與山舉辦新專輯搶聽會。（凹與山 Our Shame提供）

《Hidden Album》實體專輯將於九月初正式上架。有關限定密室逃脫體驗與神祕周邊等更多彩蛋，可鎖定「凹與山 Our Shame」Facebook 與 Instagram。

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