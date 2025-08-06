尷尬！韓劇《退貨兒童》結局提前上架20分鐘 平台急撤換致歉

韓劇《退貨兒童》在韓國發生放送事故。（friDay影音提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《退貨兒童》昨（5）發生重大放送事故！播出該劇的平台TVING誤將「大結局」提前上傳，甚至上架約20分鐘才發現錯誤，後來緊急更換，但為時已晚；平台今發布致歉聲明，試圖平息劇迷眾怒。

TVING方面表示，昨天公開的《退貨兒童》播放過程中，因為「Meta匹配錯誤」，導致上架的是第8集（結局）而非第6集，帶給觀眾困惑，深感抱歉。平台補充說，內部非常重視此事，正和製作公司密切討論應對措施，加強內部系統檢查和管理，防止未來再次發生類似問題。

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《退貨兒童》改編同名網漫，講述社會上層可用高價「購買孩子」，未來若是不滿意，甚至能將之「退貨」，就連人命都能輕易抹除；劇情提前爆雷後，網友怒轟平台犯了「低級錯誤」，也有人歪樓狂酸，果然是韓國，想得出這種劇情來。該劇於friDay影音、Hami Video上架。

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