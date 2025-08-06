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胡文英深夜穿比基尼運動 遭嗆「不要出來嚇人」

胡文英深夜穿比基尼在路邊做運動，該舉動意外引爭議。（翻攝自IG）胡文英深夜穿比基尼在路邊做運動，該舉動意外引爭議。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲「美魔女」胡文英身材、臉蛋保養得宜，不時會分享辛辣性史，近期她又做出驚人之舉，僅穿紅色比基尼就在路邊開始做運動，畫面曝光引發爭議，不少人留言嗆，「大半夜不要出來嚇人」、「就是要流量嘛」，但也有粉絲認為她並非裸體，也沒有擋到車道，不懂為何要被砲轟。

胡文英近日曬出新影片，只見曝光畫面中，她身穿著紅色比基尼，手撐在人行道的欄杆，嘗試做運動，配文熱血寫下，「60+，別再為年齡找藉口，我可以你也可以，不只是流汗，我連魅力都灑出來了」。

雖說胡文英貼文傳遞的是鼓勵外界多運動，增進自信心的正能量，不過因為過度曝露，再加上胡文英遭轟「蹭流量」也不是第一次了，意外引網友砲轟：「正常人誰會穿著比基尼在公共場所運動然後拍影片？就是要流量嘛」、「勇敢做自己沒錯，但展示這些不太好，怕小孩學」，不過也有人認為身材好為何不能露？不過也有網友力挺她，「這身材真的沒話說」、「你是我見過快60還那麼有魅力的」。

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