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才遭趙露思怒槓！「她」也被銀河酷娛氣炸「違約又推責」

趙露思日前直播激動表示「我不幹了」，疑似反擊公司多年來的壓榨與操控。（翻攝自微博）趙露思日前直播激動表示「我不幹了」，疑似反擊公司多年來的壓榨與操控。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國人氣女星趙露思接連在微博怒嗆經紀公司銀河酷娛壓榨、騙錢，甚至激動喊出「我不幹了，不用等封殺！」震撼演藝圈。隨著她與經紀公司的對立浮上檯面，今（6日）製作人張芷溪也跳出來揭開更多內幕，指控銀河酷娛違反合約，將自家公司從新劇《獻魚》的出品方降為聯合出品方，更爆料趙露思未履約演出，卻沒有任何說明或道歉。

張芷溪指出《獻魚》原由她創立的奔兔影業取得IP開發權，歷經多年籌備，特別邀請趙露思擔任女主角。銀河酷娛當時提出條件，要求掛名聯合製作方，雙方因此簽訂合作協議。不料劇組後來卻遲遲等不到趙露思，主角人選悄悄換成陳飛宇與王影璐，而奔兔影業也從主出品方「被降級」為聯合出品，讓張芷溪氣炸，直批銀河酷娛「毫無契約精神，還把責任推給平台」。

張芷溪在微博公開喊話銀河酷娛，怒控違約、搶出品署名，直言「別推給平台」。（翻攝自微博）張芷溪在微博公開喊話銀河酷娛，怒控違約、搶出品署名，直言「別推給平台」。（翻攝自微博）

銀河酷娛則回應是「優酷平台署名規範所致」，但張芷溪反駁稱這根本是藉口，對方還建議她「自行去找平台談」，根本是推卸責任。她表示早已多次私下溝通無果，只好選擇公開發聲，希望對方還原事實並履行協議。

圈內爆料，銀河酷娛長年以趙露思的名義為吸引點，要求合作方「綁定參投」，實際上卻可能另起爐灶、換角製作，將原創方或中小公司邊緣化。導演甘薇也曾透露，自己為趙露思量身打造的都市劇，劇本完成、場景選定，最後卻遭公司拒絕參與而流產。《獻魚》目前已確定將於8月16日於優酷上線。

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