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娛樂 最新消息

曹格認忘不掉前妻 5度酒醉鬧事「被指婚變主要導火線」

曹格（左）坦言至今未忘掉前妻吳速玲。（本報資料照，記者胡舜翔攝）曹格（左）坦言至今未忘掉前妻吳速玲。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」曹格與吳速玲結婚14年於2022年畫下句點，近日他突在社群深情演唱《寂寞寂寞不好》，更脫口回應網友，「其實我還沒忘掉速玲」，雖然留言火速刪除，仍被粉絲截圖瘋傳。隨著發言曝光，曹格過往5度酒醉鬧事也被網友翻出，形象崩壞被指早已埋下婚姻破裂導火線，再度掀起外界熱烈討論。

過往與吳速玲婚姻期間，曹格因5度酒後失控鬧上新聞版面，成為婚姻裂痕的重要導火線，最早於2006年甫出道發行個人專輯之際，就因醉酒闖禍惹事躍上新聞；2009年動手毆打港星側田，曹格當時曾開記者會承諾戒酒，但之後仍屢次失信；隨後，曹格2013年在林志穎婚禮上貪杯鬧事；同年在西門河岸留言演出，曹格依舊喝醉酒導致脫序，做出搶麥飆罵髒話等失控行徑。

最後一次爆發則在2022年，曹格當時遭爆料在北市內湖區瑞光路一處餐廳酒後脫序，除了在包廂內失控飆罵「臭婊子」，還砸東西波及餐廳人員，不過他對外態度強硬堅持不願道歉，並喊話爆料者不要誤導真相。無獨有偶，曹格同樣在2022年某一日的凌晨情緒不穩定、負能量爆棚，在臉書一連發出多篇情緒性文字。

當時，曹格除了談到「提早過愚人節，婊子」，還寫到「讓我睡覺，永遠不要醒來。」發文更牽扯到藝人藍心湄，「藍心湄姐姐，可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」網友好奇問他是否筆誤想寫「認識男人」打成「人是男人」，但他最終未有對此回應，數則發文更遭公司刪除，他還因此抱怨，連在自己的臉書也沒有自由。

然而，曹格這一連串風波不只打破自己對外界「會戒酒的承諾」，也讓當時的妻子吳速玲與子女皆長期承受輿論與媒體壓力，被認為正是2人婚姻走向終點的主要導火線。如今，曹格一席「還沒忘掉速玲」的自白，雖疑似情感流露，卻再被翻出過往數度酗酒失控黑歷史，有粉絲感嘆，「愛一個人不是只有說出口，也要好好守住承諾。」目前曹格尚未針對留言刪除與過往爭議回應外界關切。

☆飲酒過量，有害健康☆

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