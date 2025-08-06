米可白痛失「最親密家人」 心碎告白：人生一部分被挖空

米可白不捨毛孩錢錢離世。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，上月初在她的懷中安詳離世，讓她心碎不已。雖然錢錢已離開她一個月，但她仍相當不捨，今（6日）在臉書發文喊：「失去他，不是單純的離別，而像是人生的一部分被挖空。」

米可白表示，錢錢是她最親密的家人，「雖然牠是毛小孩，卻勝過太多人。他陪伴我13年，是我人生每一段起落裡最安靜、最溫柔的存在。」她曾以為自己很獨立，直到錢錢離開，才明白自己有多麼需要他，「每一次工作失落、心情煩悶的時候，他不說話，只是默默靠過來，靠著我、看著我、用濕濕的鼻尖頂著我。他不會給我建議，但他的陪伴，勝過任何言語。」

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米可白（左）的愛犬錢錢上月癌逝。（翻攝自臉書）

米可白談到，錢錢總是形影不離地黏著她，「像影子一樣，我走到哪，他跟到哪。煮飯、洗衣、看電視、看劇本、上廁所、洗澡，甚至在我睡不著的深夜，他也不曾遠離。我常想，這世界上怎麼會有這麼單純、這麼無條件愛我的生命」。

對於不少人無法理解毛孩離世為何會如此心碎，米可白動情表示：「只有養過、愛過、全心全意照顧過的人才知道，他們的生命太短，但他們把所有的愛都給了我們。」她說：「錢錢不是我的寵物，他是我的孩子，是我的朋友，是我的療癒，是我最深最深的依靠。」

米可白（右）不捨毛孩錢錢離世。（翻攝自臉書）

儘管不捨，米可白仍感謝錢錢成為她的家人，「感謝他用13年的時間，教會我什麼是『無條件的愛』與『靜靜守護』。錢錢去當小天使了，但他留在我心裡的那個位置，是任何人都無法取代的」，字裡行間滿是對毛孩無盡的思念。

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