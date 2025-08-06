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娛樂 最新消息

47歲女星情斷企業家老公！ 22年婚姻畫下句點：真正找回友情

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲韓國女星洪眞慶過去以模特兒出道，近年在Netflix綜藝節目《單身即地獄》中擔任主持人，真實反應及個性獲得大批網友喜愛。不過在節目中一向開朗的她，卻在今（6）日被韓媒報導出她離婚一事，如今也出面證實，坦言與前夫已經退回朋友關係。

47歲韓國女星洪眞慶，22年的婚姻畫下句點。（翻攝自IG）47歲韓國女星洪眞慶，22年的婚姻畫下句點。（翻攝自IG）

洪眞慶今（6）日透過好友鄭善熙更新YouTube影片，證實已與企業家老公離婚一事，22年的婚姻畫下句點。她坦言：「我和Rael（女兒）的爸爸相處得很好，令人遺憾的是，我們成為陌生人之後，才真正找回了友情」，也表示雙方並沒有感到尷尬或是交惡，「他經常來家裡，兩家人之間也仍然有交流。我媽媽和婆婆都是非常開明的人，像好萊塢一樣，她們經常見面一起吃飯」。

洪眞慶坦言雙方離婚後建立了友情。（翻攝自YT）洪眞慶坦言雙方離婚後建立了友情。（翻攝自YT）

至於離婚主因，洪眞慶表示：「並不是某一方的錯才導致分開，而是『現在想換一種生活方式』的想法。我們分開並成為陌生人之後，才真正建立了友情」，影片曝光後，引起網友讚嘆：「能這麼冷靜又帥氣地宣布離婚的人，恐怕只有真慶姐姐了」。

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