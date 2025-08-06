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陳艾琳浮現「一走了之」念頭 靠3件事走出憂鬱幽谷

陳艾琳自曝曾想一走了之，靠插花、運動與親友支持重拾生活掌控權。（翻攝自IG）陳艾琳自曝曾想一走了之，靠插花、運動與親友支持重拾生活掌控權。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳艾琳近年淡出螢光幕，轉而投身花藝領域。她昨透過影片分享，自己曾深陷嚴重憂鬱症困擾，過程相當煎熬，「折磨了蠻長一段時間，曾經覺得說那不然就一走了之」。

陳艾琳當時透過插花找回與世界的連結，也重建了內在價值感，「在創作中，我重新感受到『我能貢獻』，也被需要、被看見」，讓她逐漸從絕望中走出來。離開演藝圈後，她也從花藝找到新的意義與生活節奏。

淡出演藝圈後，陳艾琳投入花藝創作。（翻攝自IG）淡出演藝圈後，陳艾琳投入花藝創作。（翻攝自IG）

除了心靈上的支持，陳艾琳也強調照顧身體同樣重要，她指出：「曬太陽可以幫助調節生理時鐘、提升血清素；運動則能促進腦內啡，減少壓力荷爾蒙」，是她認為最自然、溫和的抗憂鬱方式。當時有朋友陪伴她外出走走，把注意力拉回身體感受，「願意動起來，就是重新掌握身體、掌握生活的第一步。」

她也感謝一路上不離不棄的親友，給予她最穩定的支持，「不被當成病人，真的很重要。他們沒有否認我的困難，但也不讓我陷在『無助角色』裡，而是一直提醒我：我還是那個有能力、有價值、值得被愛的人。」如今狀況穩定，未再復發的她，希望自己的經驗能鼓勵仍在黑暗中的人。

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