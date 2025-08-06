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娛樂 最新消息

HUSH為家家寫歌錄製次數最多 靈魂歌姬變成夢遊小丑

家家在MV裡扮演夢遊小丑。（相信音樂提供）家家在MV裡扮演夢遊小丑。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕有「靈魂歌姬」稱號的家家，最近推出新專輯《你給我的》，其中新歌《還沒》是由金曲歌王HUSH為她寫的歌，也成為整張專輯裡錄製次數最多，製作人反覆調整最頻繁的歌曲。

家家已陸續推出《你給我的》、《你呢》與《月不落》MV，3首新歌MV的點擊已超過600萬次，深受歌迷喜愛。這次在另一首新歌《還沒》MV中，家家一人分飾兩角，除了是「說書人」，也是「夢遊小丑」。

家家在MV中一人分飾兩角。（相信音樂提供）家家在MV中一人分飾兩角。（相信音樂提供）

才踏入攝影棚家家就開心直呼：「場景好可愛，背景從白天瞬間抽換成黑夜太厲害，尤其是燈光打得好好看。」出道近20年，家家擁有許多傳唱金曲，她有感而發說：「我就像一個講故事的人，只是用唱的方式表達出來。」

另一個造型「夢遊小丑」，家家頭上綁滿白色氣球，還披覆由大量手套縫製而成的長袍，如瀑布般傾洩，強化MV中被操控的主角精神狀態。MV所呈現的則是一個關於「尋找歸屬感」的漫長旅程。

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