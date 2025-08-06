啦啦隊女神才剛來台 權喜原突下跪道歉「原因曝光」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為「怪物新人」的味全龍韓籍啦啦隊女神權喜原，來台發展備受矚目，憑藉甜美清新的外型及親切的個性吸引大批粉絲喜愛。不過，剛來台灣的她，昨（5）日突在鏡頭前下跪道歉，影片曝光後，掀起網友一陣討論。

被封為「怪物新人」權喜原，來台發展備受矚目。（翻攝自IG）

昨日味全龍在大巨蛋迎戰中信兄弟，不過在九局上險遭對手中信兄弟追平，在後台的小龍女們透過螢幕緊盯著戰況，只見成員菲菲蹲在地上大喊三振，權喜原則是直接雙膝下跪，對著鏡頭表示：「對不起..我..對不起」，好在最後拿下勝利，網友們紛紛笑翻表示：「原來9上都是女孩們的做法局」。



請繼續往下閱讀...

權喜原跪在地上道歉，祈求勝利。（翻攝自IG）

事實上，權喜將於8月5日、6日再度登上台北大巨蛋應援！這將是她連續出戰的第10、11場主場賽事，連同原定出勤的8月15日至17日三場比賽，更有機會挑戰「連14主場應援紀錄」！應援實力與人氣直線飆升，儼然成為小龍女最耀眼新星之一！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法