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娛樂 最新消息

阿Ken曝「老二哲學」和周杰倫深交 最強潤滑劑嗨爆：世界都高潮

〔記者蕭方綺／台北報導〕阿Ken上張景嵐和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，談到阿Ken與天王周杰倫擁有好交情，兩人熟識多年，如何與這樣的天王相處，他道出老二哲學：「娛樂圈裡面周杰倫就是個傳奇，他已經變成一個神話般人物，表演圈子你沒辦法做到，最好方法就是好好欣賞、沉浸在他的音樂，看他的音樂可以給你什麼靈感、滋潤，在你的才華上面做出表現，這就是他能給的最好禮物。」

阿Ken（中）上張景嵐（右）和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）阿Ken（中）上張景嵐（右）和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

阿Ken透露周杰倫請他來看大巨蛋演唱會第一天演出，還指定要拿麥克風，才發現是要跟他一起照顧台下的大明星，結果風趣主持引來網友盛讚，甚至變成演唱會的亮點環節，被形容是全場「最佳潤滑劑」，阿Ken幽默回：「我很滑，弄得世界都高潮。」

此外，Yuyu訪問前做足功課，稱讚阿Ken是很厲害的主持人，很幽默、學歷很好、頭腦很好！坦言這次錄影壓力很大：「真的很挑戰！」希望呈現兼具幽默喜感、深度又有文化的訪問。阿Ken侃侃而談成長的軌跡，分享當年頂著升大學的課業壓力，從原本排斥唸書到決定直接轉身面對恐懼，進而奮發讀書考取大學的心境。

阿Ken更提出他獨特的人生觀：「活著的意義是什麼，活1天跟100天，如果沒有改變跟進步，那你就活一天就好。如果現實世界其實是個虛擬遊戲，那我們就要好好玩！玩得不盡興，離開以後會覺得滿可惜的。」友誼相處，他認為是不求回報：「當你真心去喜歡、無條件去支持，你願意為他這麼做，不要去想什麼，做這件事情本身就是回報，如果還可以有善的循環，那就是皆大歡喜，開心中的開心，無比喜樂。」

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