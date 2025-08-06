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朱芯儀出國解放超辣身材 深V泳衣挖空到腰部

朱芯儀難得解放超辣身材。（翻攝自IG）朱芯儀難得解放超辣身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星朱芯儀在2021年被診斷出罹患第2至3期乳癌，在進行乳房切除手術及18次化療後，於2023年宣布抗癌成功，展開全新生活。朱芯儀於今（6）日難得在IG上傳在夏威夷沙灘解放深V泳裝的辣照，引不少人湧入按讚。

朱芯儀與老公衛斯理帶著兒子飛往夏威夷，展開留學之旅。（翻攝自IG）朱芯儀與老公衛斯理帶著兒子飛往夏威夷，展開留學之旅。（翻攝自IG）

朱芯儀與老公衛斯理帶著兒子飛夏威夷展開留學之旅，旅行中不忘曬出美照，其中朱芯儀在沙灘辣穿泳衣的系列照引來大批網友按讚，照片中她身穿一套連身黑色泳裝，從胸口一路開深V至腰部，秀出纖細腰線，身材既緊緻又健康，身體狀態明顯已經恢復如常。

值得注意的是，朱芯儀因病切除了乳房，抗癌成功後也進行了乳房重建，如今看來效果非常自然，她曾在受訪時提到乳房重建一事，坦言老公試過觸感後還大讚「非常好」。朱芯儀笑說：「即使遇到了不好的事，但我總能從中找到樂子」，面對病魔她的態度相當樂觀，令人佩服。

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